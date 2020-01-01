VI Всебелорусское народное собрание
Общественная приемная
Рус
Бел
En
На главную На главную
Написать письмо Написать письмо
Карта сайта Карта сайта
Facebook Facebook
twitter twitter
Наровлянский районный исполнительный комитет Наровлянский районный исполнительный комитет
Наровлянский
районный
исполнительный
комитет

Адрес: 247802, г.Наровля,
ул. Коммунистическая, 3

Е-mail: isp@narovlya.gov.by

Телефон: (+375 2355) 4-33-12

Телефон-факс: (+375 2355) 4 32 41

Районный исполнительный комитет Историко-этнографический музей Река Наровлянка Река Припять Брама Краявіды Краявіды Маяк Поместье Река Припять
Районный исполнительный комитет
Главная Службы и структурные подразделения района Отдел внутренних дел Наровлянского райисполкома ОГАИ ОВД Наровлянского райисполкома Режим работы межрайонного регистрационно-экзаменационного отделения ГАИ Мозырского РОВД

Режим работы межрайонного регистрационно-экзаменационного отделения ГАИ Мозырского РОВД

РЕЖИМ РАБОТЫ
межрайонного регистрационно-экзаменационного отделения ГАИ Мозырского РОВД

Регистрационная деятельность

Вид работы

День недели        

Время работы

Оформление заявлений

Вторник, среда, пятница, суббота

8.00-13.00, 14.00-17.00

Четверг

9.00 - 13.00,14.00 - 18.00

Осмотр транспорта
с 1 ноября по 1 марта   

Вторник — суббота      

9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00

Осмотр транспорта
с 1 марта по 1 ноября   

Вторник — суббота      

9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00

Прием документов

Вторник, среда, пятница, суббота

8.00 - 13.00, 14.00 - 17.00

Четверг      

9.00 - 13.00,14.00 - 20.00

Выдача документов

Вторник, среда, пятница, суббота

8.00 - 13.00, 14.00 - 17.00

Четверг      

9.00 - 13.00,14.00 - 20.00

Экзаменационная деятельность

Вид работы

День недели

Время работы

Оформление заявлений         

Вторник, среда, пятница, суббота

8.00 - 13.00,14.00 - 17.00

Четверг

9.00 - 13.00,14.00 - 18.00

Прием документов         

Вторник, среда, пятница, суббота

8.00 - 13.00,14.00 - 17.00

Четверг

9.00 - 13.00,14.00 - 20.00

Прием теоретического экзамена    

Вторник, среда, пятница, суббота

9.00, 10.00, 12.00, 14.30, 16.00

Четверг

9.00, 10.00, 12.00, 14.30, 16.00, 17.00, 18.00

Прием практического экзамена    

Вторник, среда, пятница, суббота

8.00-13.00, 14.00 - 17.00

Четверг      

9.00-13.00,14.00 - 18.00

Выдача документов         

Вторник, среда, пятница, суббота

8.00 - 13.00,
13.30 - 17.00

Четверг

9.00-13.00, 14.00 - 20.00

Начальник - Пахаренко Сергей Дмитриевич
Контактный телефон: 80236220335

Заместитель начальника - Шестовец Дмитрий Александрович
Контактный телефон: 80236226374
Ими гордится Наровлянщина Ими гордится Наровлянщина
Активное долголетие – 2030 Активное долголетие – 2030
Официальные документы Официальные документы
Земельные участки Земельные участки
Агрогородок Агрогородок
Общественные объединения, организации и политические партии Общественные объединения, организации и политические партии
Инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды Инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды
Историко-культурное наследие Наровлянского района Историко-культурное наследие Наровлянского района
Очередь граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий Очередь граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий
Перечни очередности выполнения работ по капитальному и текущему ремонтам Перечни очередности выполнения работ по капитальному и текущему ремонтам
КУП "Жилкомстрой" г. Наровля КУП "Жилкомстрой" г. Наровля
Опрос Опрос
Продажа/аренда имущества Продажа/аренда имущества
Год народного единства Дажынкi - 2021 БФМ Помогут О содействии занятости населения Районная газета «Прыпяцкая праўда» Профилактика насилия в семье Беларусь помнит Профилактика Рейтинг Профилактика COVID-19 Белорусская интегрированная сервисно-расчетная система Не жди белочку – туши окурок! Защита прав потребителей Продажа и аренда государственной недвижимости Единая база investinbelarus биржа Афиша
Интернет-ресурсы
© Наровлянский районный исполнительный комитет, 2020
Разработка, информационное и техническое обеспечение БЕЛТА