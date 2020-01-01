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ул. Коммунистическая, 3
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Телефон: (+375 2355) 4-33-12
Телефон-факс: (+375 2355) 4 32 41
РЕЖИМ РАБОТЫ
межрайонного регистрационно-экзаменационного отделения ГАИ Мозырского РОВД
|
Регистрационная деятельность
|
Вид работы
|
День недели
|
Время работы
|
Оформление заявлений
|
Вторник, среда, пятница, суббота
|
8.00-13.00, 14.00-17.00
|
Четверг
|
9.00 - 13.00,14.00 - 18.00
|
Осмотр транспорта
|
Вторник — суббота
|
9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00
|
Осмотр транспорта
|
Вторник — суббота
|
9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00
|
Прием документов
|
Вторник, среда, пятница, суббота
|
8.00 - 13.00, 14.00 - 17.00
|
Четверг
|
9.00 - 13.00,14.00 - 20.00
|
Выдача документов
|
Вторник, среда, пятница, суббота
|
8.00 - 13.00, 14.00 - 17.00
|
Четверг
|
9.00 - 13.00,14.00 - 20.00
|
Экзаменационная деятельность
|
Вид работы
|
День недели
|
Время работы
|
Оформление заявлений
|
Вторник, среда, пятница, суббота
|
8.00 - 13.00,14.00 - 17.00
|
Четверг
|
9.00 - 13.00,14.00 - 18.00
|
Прием документов
|
Вторник, среда, пятница, суббота
|
8.00 - 13.00,14.00 - 17.00
|
Четверг
|
9.00 - 13.00,14.00 - 20.00
|
Прием теоретического экзамена
|
Вторник, среда, пятница, суббота
|
9.00, 10.00, 12.00, 14.30, 16.00
|
Четверг
|
9.00, 10.00, 12.00, 14.30, 16.00, 17.00, 18.00
|
Прием практического экзамена
|
Вторник, среда, пятница, суббота
|
8.00-13.00, 14.00 - 17.00
|
Четверг
|
9.00-13.00,14.00 - 18.00
|
Выдача документов
|
Вторник, среда, пятница, суббота
|
8.00 - 13.00,
|
Четверг
|
9.00-13.00, 14.00 - 20.00
|
Начальник - Пахаренко Сергей Дмитриевич
|
Заместитель начальника - Шестовец Дмитрий Александрович